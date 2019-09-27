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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
12:02 30.09.2019
Согласно постановлению Совета министров и Национального банка Беларуси №622/15 от 16 сентября 2019 года в Беларуси начнут действовать новые Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО) и их разъяснения.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлено, что в качестве технических нормативных правовых актов будут применяться следующие документы Международных стандартов финансовой отчетности:
«Определение существенности (поправки к МСФО (IAS)1 и МСФО (IAS) 8)»;
«Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3)»;
«Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО (поправки к стандартам МСФО)».
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
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