Согласно постановлению Совета министров и Национального банка Беларуси №622/15 от 16 сентября 2019 года в Беларуси начнут действовать новые Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО) и их разъяснения.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, установлено, что в качестве технических нормативных правовых актов будут применяться следующие документы Международных стандартов финансовой отчетности:

«Определение существенности (поправки к МСФО (IAS)1 и МСФО (IAS) 8)»;

«Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3)»;

«Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах МСФО (поправки к стандартам МСФО)».

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.