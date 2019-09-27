Постановлением Совета министров Беларуси №661 от 26 сентября 2019 г. установлен порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества (ТГС).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, так, для регистрации проекта ТГС получателю международной технической помощи (МТП) необходимо направить в Министерство иностранных дел составленное в произвольной форме обращение, копию проекта ТГС (проект должен быть одобрен органами управления программ ТГС), его перевод на белорусский или русский язык.

Заключение о реализации проекта МТП в рамках программ ТГС выдается МИД не позднее 20 календарных дней со дня получения вышеуказанных документов.

Регистрация проекта ТГС осуществляется Министерством экономики в течение 5 календарных дней с даты поступления от получателя МТП необходимых документов.

Также правовым актом установлен порядок выдачи подтверждений о предназначении товаров (работ, услуг), средств, предоставляемых для реализации зарегистрированных Министерством экономики проектов ТГС в рамках софинансирования ТГС.

Документ разработан в соответствии с указом №304 от 9 августа 2019 г. «О реализации соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества».

Постановление вступает в силу с 14 октября 2019 г.