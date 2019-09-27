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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:27 30.09.2019
Постановлением Совета министров Беларуси №661 от 26 сентября 2019 г. установлен порядок регистрации проектов трансграничного сотрудничества (ТГС).
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, так, для регистрации проекта ТГС получателю международной технической помощи (МТП) необходимо направить в Министерство иностранных дел составленное в произвольной форме обращение, копию проекта ТГС (проект должен быть одобрен органами управления программ ТГС), его перевод на белорусский или русский язык.
Заключение о реализации проекта МТП в рамках программ ТГС выдается МИД не позднее 20 календарных дней со дня получения вышеуказанных документов.
Регистрация проекта ТГС осуществляется Министерством экономики в течение 5 календарных дней с даты поступления от получателя МТП необходимых документов.
Также правовым актом установлен порядок выдачи подтверждений о предназначении товаров (работ, услуг), средств, предоставляемых для реализации зарегистрированных Министерством экономики проектов ТГС в рамках софинансирования ТГС.
Документ разработан в соответствии с указом №304 от 9 августа 2019 г. «О реализации соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества».
Постановление вступает в силу с 14 октября 2019 г.
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