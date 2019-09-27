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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОГЛАСОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ ОТМЕНЯЕТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ
16:24 27.09.2019
В Беларуси с 1 октября отменяется обязанность согласовывать информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве за пределами страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, эта обязанность отменяется в соответствии с положениями указа №326 «О совершенствовании лицензирования».
В соответствии с требованиями Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом №450 от 1 сентября 2010 года, под деятельностью, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси, понимаются любые действия, в том числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами республики граждан, в том числе обеспечивающие выезд из страны граждан для трудоустройства за пределами Беларуси.
Без получения соответствующей лицензии деятельность, связанная с трудоустройством за пределами Беларуси, не допускается.
Осуществлять лицензируемый вид деятельности вправе только зарегистрированные в Беларуси юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Согласно положениям законов Беларуси «О рекламе» и «О противодействии торговле людьми» запрещаются размещение и распространение в Беларуси информационных (рекламных) объявлений о трудоустройстве за пределами республики без их согласования с Министерством внутренних дел.
МВД принимались к рассмотрению информационные (рекламные) объявления о трудоустройстве граждан за границей, представленные только лицензиатами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Беларуси).
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