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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНПРИРОДЫ УТВЕРДИЛО КЛАССИФИКАТОР ОТХОДОВ
14:31 27.09.2019
В Беларуси утверждена новая редакция общегосударственного классификатора отходов, образующихся в стране. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №3-Т от 9 сентября 2019 г., опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Общегосударственный классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь (ОКО РБ), предназначен для использования при обращении с отходами для их идентификации в случаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования.
ОКО РБ используется при решении следующих задач:
проведение инвентаризации отходов производства;
разработка инструкций по обращению с отходами производства;
выдача разрешений на хранение и захоронение отходов производства;
ведение учета отходов;
составление государственной статистической отчетности в области обращения с отходами;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Беларуси.
Объектом классификации в ОКО РБ являются отходы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека, обращение с которыми осуществляют юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.
Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 года.
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