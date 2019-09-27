В Беларуси утверждена новая редакция общегосударственного классификатора отходов, образующихся в стране. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды №3-Т от 9 сентября 2019 г., опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Общегосударственный классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь (ОКО РБ), предназначен для использования при обращении с отходами для их идентификации в случаях, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования.

ОКО РБ используется при решении следующих задач:

проведение инвентаризации отходов производства;

разработка инструкций по обращению с отходами производства;

выдача разрешений на хранение и захоронение отходов производства;

ведение учета отходов;

составление государственной статистической отчетности в области обращения с отходами;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Беларуси.

Объектом классификации в ОКО РБ являются отходы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека, обращение с которыми осуществляют юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 года.