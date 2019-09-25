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БЕЛАРУСЬ ПРИВЛЕЧЕТ ОТ МБРР И ЕИБ 180 МЛН ЕВРО НА РАСШИРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ
12:50 26.09.2019

Беларусь привлечет от международных финансовых организаций более 180 млн евро для финансирования инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования». Об этом говорится в постановлении Совета министров №651 от 24 сентября 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, в 2020-2024 годах предусмотрено привлечение займов Международного банка реконструкции и развития в размере 90 млн евро сроком на 20 лет и Европейского инвестиционного банка в размере 90 млн евро сроком на 25 лет для финансирования инвестиционного проекта «Расширение устойчивого энергопользования», а также гранта Глобального экологического фонда в размере 3,653 млн долларов США в поддержку реализации этого проекта.

В качестве основы для проведения переговоров Совмин одобрил проекты соглашения о займе («Проект по расширению устойчивого энергопользования») между Беларусью и МБРР; договора о финансировании («Беларусь. Проект по расширению устойчивого энергопользования») между Беларусью и ЕИБ; а также соглашения о предоставлении гранта ГЭФ («Проект по расширению устойчивого энергопользования») между Беларусью и МБРР.

На проведение переговоров по проектам соглашений уполномочен Госстандарт. Он же при достижении договоренности в пределах одобренных проектов уполномочен на подписание документов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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