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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОБ АНТАРКТИКЕ
15:57 25.09.2019
Совет министров Беларуси утвердил Положение о порядке выдачи разрешения на осуществление деятельности в районе действия Договора об Антарктике, внесения в него изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения его действия и выдачи дубликата. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №649 от 23.09.2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в целях выполнения Беларусью положений Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября 1991 года и указа №200 от 10 апреля 2008 г. «О присоединении Республики Беларусь к Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике».
Требования Положения распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, осуществляющих деятельность в районе действия Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 года и обратившихся в Национальную академию наук Беларуси за получением разрешения, внесением в него изменений и (или) дополнений, продлением срока его действия, выдачей дубликата.
Осуществление деятельности в районе действия Договора об Антарктике без получения разрешения запрещается.
Заявители, обратившиеся за получением разрешения либо получившие его, обязаны планировать и осуществлять деятельность в районе действия Договора об Антарктике таким образом, чтобы избегать: отрицательных влияний на характер климата и погоды Антарктики; значительных отрицательных влияний на качество воздуха и воды; значительных изменений в атмосферной, наземной (включая водную), ледовой или морской средах; вредных изменений в распределении, количестве или продуктивности видов или популяций видов фауны и флоры; дальнейшей опасности для уже находящихся под угрозой исчезновения видов или популяций таких видов; ухудшения или существенного риска для районов биологического, научного, исторического, эстетического значения или имеющих значение ввиду первозданности природы.
Разрешение выдает НАН Беларуси и ведет реестр выданных разрешений и их дубликатов, а также разрешений, действие которых прекращено.
НАН Беларуси также осуществляет координацию деятельности по соблюдению требований и условий осуществления деятельности, установленных в разрешении, через своих наблюдателей и представителей, назначаемых в соответствии с Договором об Антарктике, в рамках исполнения ими возложенных функций.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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