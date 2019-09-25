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В БЕЛАРУСИ СБАЛАНСИРУЮТ РАЗВИТИЕ ВСЕХ ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ВВОДА БЕЛАЭС
13:24 25.09.2019
Александр Лукашенко подписал указ №357 «О возобновляемых источниках энергии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
Указ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности.
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