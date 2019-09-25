ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СБАЛАНСИРУЮТ РАЗВИТИЕ ВСЕХ ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ ВВОДА БЕЛАЭС
13:24 25.09.2019

Александр Лукашенко подписал указ №357 «О возобновляемых источниках энергии».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Указ предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций. При превышении заявленных сроков строительства таких установок приобретение электроэнергии от них будет осуществляться по меньшим коэффициентам.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будет предоставлена возможность передачи электроэнергии от возобновляемых источников энергии по сетям государственных энергоснабжающих организаций, а также создания без квот установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, для энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2019
валюта курс
EUR 2.2669
USD 2.0614
RUB 3.2378
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2809 +0.014
USD 2.0745 +0.0131
RUB 3.2306 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2820
USD 2.0720 2.0760
RUB 3.2200 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 25.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 70.5000 71.0000
USD/RUB 64.1000 64.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте