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СОВМИН СКОРРЕКТИРОВАЛ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ
10:16 25.09.2019
В Беларуси скорректирован перечень мест размещения и тип планируемых к установке электрозарядных станций (ЭЗС) на первом этапе создания государственной зарядной сети. Это предусмотрено постановлением Совета министров №638 от 19 сентября 2019 г., опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, всего по Беларуси до 2021 года включительно предполагается создание 431 ЭЗС. Они будут оборудованы во всех областных центрах и на автодорогах категорий М и М/Е. Так, в Минске для этих целей определено 162 площадки, где запланировано ввести в эксплуатацию 322 станции. В Минской области появится 14 объектов, Гродно – 15, Витебске – 13, Бресте, Гомеле и Могилеве – по 12, Брестской области – 11, Гомельской области – 8, Витебской области – 6, Гродненской области – 4, Могилевской – 2.
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