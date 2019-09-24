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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН СКОРРЕКТИРОВАЛ НЕКОТОРЫЕ КВОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЯ В 2019 ГОДУ
13:26 24.09.2019

В Беларуси скорректированы квоты на производство различных видов алкогольной продукции в 2019 году. Это закреплено постановлением Совета министров №646 от 20 сентября 2019 г., опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, снижена квота на производство вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. Она составит 5759 тыс. дал (было 6054 тыс. дал).

Квота на производство виноградных вин увеличена до 3831,5 тыс. дал (ранее этот показатель был установлен на уровне 3768 тыс. дал. Также увеличена квота на выпуск фруктово-ягодных натуральных вин: с 3745 тыс. дал до 3752 тыс. дал.

Квота на производство коньяка увеличена до 566 тыс. дал (ранее 448 тыс. дал), бренди – до 126 тыс. дал (ранее 103 тыс. дал), виски – до 186 тыс. дал (ранее 176 тыс. дал).

Годовая квота на производство напитков спиртных из зернового сырья увеличена до 138 тыс. дал (ранее 91 тыс. дал). Квота на производства коньячных напитков снижена до 7 тыс. дал (ранее 9 тыс. дал).

Производство этилового ректификованного спирта из пищевого сырья в 2019 г будет снижено до 8341 тыс. дал безводного спирта (ранее 8436 тыс. дал).

Годовая квота на производство в 2019 г водки и ликероводочных изделий осталась без изменений и составляет 10868 тыс. дал. Не изменились также квоты на производство фруктовой и виноградной водки — 8,5 тыс. дал и 3,5 тыс. дал соответственно.

Без изменений остались годовые квоты на производство шампанского — 1650 тыс. дал, текилы — 18 тыс. дал, кальвадоса – 37 тыс. дал и рома – 19 тыс. дал.
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