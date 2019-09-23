Постановлением Совета министров Беларуси №647 от 23.09.2019 г. республиканский биологический заказник «Лебяжий» преобразован в республиканский заказник «Лебяжий» в связи с изменением режима его охраны и использования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением также утверждено Положение о республиканском заказнике «Лебяжий».

Согласно положению, заказник функционирует в Минске в целях сохранения и рационального использования ценного в научном, эстетическом и рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно-антропогенного происхождения, в пределах которого находятся колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами Беларуси.

Мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, комплексов и объектов на территории заказника осуществляются в соответствии с планом управления республиканским заказником «Лебяжий», утвержденным Минским горисполкомом по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси.

На его территории действует режим охраны и использования, установленный Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а также запрещаются: проведение рубок главного пользования; заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями; заготовка древесных соков; сенокошение; охота; промысловое рыболовство; любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома); использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

Места для любительского рыболовства, лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, размещенные в местах, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома, обозначаются на местности информационными знаками.

Виновные в нарушении режима охраны и использования заказника «Лебяжий» несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии с законодательными актами.

Заказник преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство», земли которого расположены в границах заказника.

Управление заказником осуществляет Минский горисполком.

Документ принят в соответствии с законом №150-З от 15 ноября 2018 г. «Об особо охраняемых природных территориях».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования