Министерство жилищно-коммунального хозяйства определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на содержание, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство населенных пунктов, включая придомовые территории. Соответствующее постановление №12 от 11 сентября 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства установлен в размере для Минска – 1,27 руб. на 1 кв. м обслуживаемых площадей. Для остальных населенных пунктов этот норматив установлен в размере 0,21-0,27 руб.

На поддержание санитарного и технического состояния дворов многоквартирных домов в Минске минимальный норматив установлен в размере 26 руб. на одного человека. В областных центрах и 11 крупных городах (имеющих население более 80 тыс. человек и являющихся потенциальными центрами экономического роста) этот показатель установлен в размере 12 руб., в других населенных пунктах – не менее 8 руб. на каждого человека.

Расходы на уличное освещение рассчитываются из сумм 222,49 руб. (в Минске) и 102,69-136,92 руб. (в других регионах) на один осветительный прибор, на дождевую канализацию – 2,8 руб. и 1,6 руб. на 1 м соответственно, на искусственные сооружения – 1,37 руб. на 1 кв. м.

Минимальный норматив планирования объемов финансирования работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, находящейся за пределами придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования, установлен для Минска в размере 4,03 руб. на 1 кв. м. Для городов областного подчинения и 11 крупных городов (Орша, Барановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск) данный норматив на 1 кв. м составит: 1,51 руб. — в Минской области, 0,75 руб. — в Могилевской, 0,63 руб. — в Брестской, 0,5 руб. — в Витебской и Гродненской и 0,38 руб. — в Гомельской. В остальных населенных пунктах минимальный норматив на ямочный ремонт определен в пределах 0,38-0,63 руб. на 1 кв. м.