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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧАТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
16:40 20.09.2019
Постановлением Совмина № 629 от 18 сентября 2019 г. увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание в белорусских школах.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2020 год в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составит 1954,8 рубля в год (теперь Br1667,92), в сельских населенных пунктах – 4463,87 рубля в год (теперь Br3808,76).
Также пересмотрено Положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего образования, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования. В большей части изменения коснутся корректирующих коэффициентов, применяемых к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования.
Основные положения постановления вступят в силу с 1 января 2020 года.
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