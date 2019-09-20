Постановлением Совмина № 629 от 18 сентября 2019 г. увеличены нормативы расходов на обучение и воспитание в белорусских школах.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 2020 год в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составит 1954,8 рубля в год (теперь Br1667,92), в сельских населенных пунктах – 4463,87 рубля в год (теперь Br3808,76).

Также пересмотрено Положение о порядке планирования расходов местных бюджетов на функционирование государственных учреждений общего среднего образования, подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере образования. В большей части изменения коснутся корректирующих коэффициентов, применяемых к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования.

Основные положения постановления вступят в силу с 1 января 2020 года.