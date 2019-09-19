Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило цены на природный газ для производителей сахара. Об этом говорится в постановлении №76 от 18 сентября 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в целях улучшения финансово-экономического положения предприятий, основным видом экономической деятельности которых является производство сахара, предусмотрено снижение цены на природный газ для таких предприятий с 501,07 руб. до 388,76 руб. за 1000 куб. м, на период переработки сахарной свеклы (сентябрь – декабрь), ввиду того, что данная отрасль является одной из наиболее энергоемких.

Постановление №76 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года.