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МАРТ СНИЗИЛО ЦЕНЫ НА ГАЗ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САХАРА
11:25 20.09.2019

Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило цены на природный газ для производителей сахара. Об этом говорится в постановлении №76 от 18 сентября 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в целях улучшения финансово-экономического положения предприятий, основным видом экономической деятельности которых является производство сахара, предусмотрено снижение цены на природный газ для таких предприятий с 501,07 руб. до 388,76 руб. за 1000 куб. м, на период переработки сахарной свеклы (сентябрь – декабрь), ввиду того, что данная отрасль является одной из наиболее энергоемких.

Постановление №76 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года, и действует до 31 декабря 2019 года.
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