Александр Лукашенко подписал указ № 351 "О пребывании на приграничной территории".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ разработан, чтобы создать дополнительные условия для пребывания физических лиц на приграничной территории, а также в целях реализации Закона от 9 января 2019 года № 168-З "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности".

Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне. Данная мера позволит значительно упростить порядок нахождения иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысить привлекательность туристических объектов.

Кроме того, в документе уточнена компетенция Госпогранкомитета по осуществлению пропуска через государственную границу Беларуси физических лиц в связи с передачей отдельных функций органов пограничной службы таможенным органам.

"Реализация определенных указом норм не окажет влияния на повседневную жизнедеятельность законопослушных граждан, но в то же время будет способствовать повышению эффективности выполнения поставленных перед органами пограничной службы задач по обеспечению безопасности государства", - говорится в комментарии к документу.