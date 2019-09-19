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ИНОСТРАНЦЕВ ОСВОБОДИЛИ ОТ ГОСПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ ПРОПУСКОВ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ - УКАЗ
10:34 20.09.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 351 "О пребывании на приграничной территории".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ разработан, чтобы создать дополнительные условия для пребывания физических лиц на приграничной территории, а также в целях реализации Закона от 9 января 2019 года № 168-З "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности".
Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне. Данная мера позволит значительно упростить порядок нахождения иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысить привлекательность туристических объектов.
Кроме того, в документе уточнена компетенция Госпогранкомитета по осуществлению пропуска через государственную границу Беларуси физических лиц в связи с передачей отдельных функций органов пограничной службы таможенным органам.
"Реализация определенных указом норм не окажет влияния на повседневную жизнедеятельность законопослушных граждан, но в то же время будет способствовать повышению эффективности выполнения поставленных перед органами пограничной службы задач по обеспечению безопасности государства", - говорится в комментарии к документу.
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