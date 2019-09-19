ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИНОСТРАНЦЕВ ОСВОБОДИЛИ ОТ ГОСПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ ПРОПУСКОВ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ - УКАЗ
10:34 20.09.2019

Александр Лукашенко подписал указ № 351 "О пребывании на приграничной территории".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ разработан, чтобы создать дополнительные условия для пребывания физических лиц на приграничной территории, а также в целях реализации Закона от 9 января 2019 года № 168-З "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности".

Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне. Данная мера позволит значительно упростить порядок нахождения иностранцев в пограничной зоне, создать дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, повысить привлекательность туристических объектов.

Кроме того, в документе уточнена компетенция Госпогранкомитета по осуществлению пропуска через государственную границу Беларуси физических лиц в связи с передачей отдельных функций органов пограничной службы таможенным органам.

"Реализация определенных указом норм не окажет влияния на повседневную жизнедеятельность законопослушных граждан, но в то же время будет способствовать повышению эффективности выполнения поставленных перед органами пограничной службы задач по обеспечению безопасности государства", - говорится в комментарии к документу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.09.2019
валюта курс
EUR 2.2685
USD 2.0523
RUB 3.1986
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2685 -0.0065
USD 2.0523 -0.0057
RUB 3.1986 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2600 2.2670
USD 2.0450 2.0500
RUB 3.1940 3.2050
подробнее

Конвертация в банках
на 20.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1090
EUR/RUB 70.5000 71.2000
USD/RUB 63.8000 64.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте