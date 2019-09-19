Постановлением Совета министров № 628 от 18 сентября 2019 г. создается республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в данную систему мониторинга вошли: государственное учреждение «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства» – организация, осуществляющая функции мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ; областные контакт-центры, контакт-центр г. Минска, единые диспетчерские службы районного уровня – организации (структурные подразделения организаций), осуществляющие прием посредством короткого телефонного номера 115, регистрацию и передачу с использованием автоматизированной системы «Диспетчерская служба», а также контроль за исполнением претензий граждан на качество ЖКУ на территории соответствующей области, г. Минска, района; исполнители по оказанию ЖКУ – юридические лица, их филиалы, представительства, иные обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения юридических лиц, или индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителям ЖКУ на основе договора.

Государственное предприятие «Центр информационных технологий Мингорисполкома» определено техническим оператором автоматизированной системы «Диспетчерская служба» – единой республиканской системы учета претензий граждан на качество ЖКУ.

Согласно документу, государственное учреждение «Республиканская диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства» переименовывается в государственное учреждение «Республиканский информационный центр жилищно-коммунального хозяйства», данному учреждению устанавливаются дополнительные функции и вносятся соответствующие изменения в его устав.

Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год поручено предусмотреть средства на реализацию положений постановления, требующих бюджетного финансирования.

Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.