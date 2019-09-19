Совет министров постановлением № 627 от 18 сентября 2019 года установил целевые параметры ускоренного социально-экономического развития отдельных административно-территориальных единиц на 2019-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документом определены задачи по обеспечению равномерного развития территорий, сокращению разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах за счет ускоренного социально-экономического развития административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более (города – Барановичи, Пинск, Новополоцк, Бобруйск, районы – Полоцкий, Мозырский, Лидский, Борисовский, Молодечненский и Солигорский).

Облисполкомам поручено обеспечить создание условий и принятие мер для ускоренного социально-экономического развития административно-территориальных единиц, указанных в приложении.

Министерству экономики необходимо ежеквартально информировать правительство об эффективности принимаемых в регионах мер и результатах достижения целевых параметров.