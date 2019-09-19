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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДРАБОТНИКОВ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ОКЛАДЫ
14:13 19.09.2019
Постановлением Совета министров № 630 от 18 сентября 2019 г. повышены тарифные ставки (оклады) отдельным категориям педагогических работников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на 20% повышены тарифные ставки (оклады) педагогическим работникам: учреждений образования (структурных, обособленных подразделений), финансируемых из бюджета, находящихся вне сельской местности, если рабочее место этих работников расположено в сельской местности; обособленных подразделений учреждений образования, финансируемых из бюджета, находящихся в сельской местности; приемным родителям, родителям-воспитателям, рабочее место которых расположено в сельской местности.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 г., и действует до 31 декабря 2019 г.
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