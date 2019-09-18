ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА ПО РАДИАЦИОННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛЕСОСЕК
12:38 19.09.2019

ГУ «Беллесозащита» подготовило окончательную редакцию Изменения №3 технического кодекса по радиационному обследованию лесосек – ТКП 239-2010.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, внесены изменения в части оптимизации радиационного обследования на территориях лесного фонда, отнесенных к I и II зонам радиоактивного загрязнения, с содержанием цезия-137 в древесине, не превышающим республиканские допустимые уровни. При разработке окончательной редакции учтены замечания и предложения, внесенные специалистами службы радиационного контроля.

С изменениями можно ознакомиться здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.09.2019
валюта курс
EUR 2.2750
USD 2.0580
RUB 3.1945
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2750 +0.0167
USD 2.0580 +0.0074
RUB 3.1945 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2660 2.2710
USD 2.0500 2.0540
RUB 3.1900 3.1980
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1070
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 64.1000 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте