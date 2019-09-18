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В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОДЕКСА ПО РАДИАЦИОННОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛЕСОСЕК
12:38 19.09.2019
ГУ «Беллесозащита» подготовило окончательную редакцию Изменения №3 технического кодекса по радиационному обследованию лесосек – ТКП 239-2010.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, внесены изменения в части оптимизации радиационного обследования на территориях лесного фонда, отнесенных к I и II зонам радиоактивного загрязнения, с содержанием цезия-137 в древесине, не превышающим республиканские допустимые уровни. При разработке окончательной редакции учтены замечания и предложения, внесенные специалистами службы радиационного контроля.
С изменениями можно ознакомиться здесь.
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