ГУ «Беллесозащита» подготовило окончательную редакцию Изменения №3 технического кодекса по радиационному обследованию лесосек – ТКП 239-2010.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, внесены изменения в части оптимизации радиационного обследования на территориях лесного фонда, отнесенных к I и II зонам радиоактивного загрязнения, с содержанием цезия-137 в древесине, не превышающим республиканские допустимые уровни. При разработке окончательной редакции учтены замечания и предложения, внесенные специалистами службы радиационного контроля.

С изменениями можно ознакомиться здесь.