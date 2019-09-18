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ВЫРУЧЕННЫЕ НА АУКЦИОНЕ ОТ ПРОДАЖИ ДОМЕННЫХ ИМЕН ДЕНЬГИ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА - УКАЗ
09:57 19.09.2019

Александр Лукашенко 18 сентября подписал указ № 350 "Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет", направленный на дальнейшее развитие в стране информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом закрепляется норма, предусматривающая направление денежных средств, вырученных на аукционе от продажи доменных имен, на благотворительные счета учреждений, где проживают дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с особенностями психофизического развития.

В документе уточняются полномочия ОАЦ по осуществлению функций национального центра реагирования на компьютерные инциденты (кибератаки), что является важным элементом общегосударственной системы безопасности. Также предоставляется возможность государственным органам, судам и нотариусам для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций получать от ОАЦ сведения о персональных данных владельцев доменного имени.

Министерство связи и информатизации наделяется правом осуществлять функции заказчика и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента сети Интернет в информационной системе ЕАЭС.

Для гармонизации законодательства вносятся корректировки в некоторые указы, направленные на упрощение административной процедуры согласования вновь создаваемых и (или) реконструируемых оптоволоконных линий связи, ужесточение требований к поставщику интернет-услуг в части повышения защищенности государственных органов и государственных организаций при использовании интернета.
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