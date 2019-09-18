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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕНЕЖНЫЕ НОРМЫ РАСХОДОВ НА ГОСОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
14:43 18.09.2019
Постановлением правительства № 621 от 13 сентября 2019 г. установлены новые денежные нормы расходов на государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, увеличиваются размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (подлежащих возмещению в доход бюджета):
в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических учреждениях (за исключением детских деревень (городков), специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей), домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения);
в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приемных семьях;
по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), воинских частях в качестве воспитанников и в случае зачисления их на обучение в дневной форме получения образования в государственные учреждения профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва для получения среднего специального образования) и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь;
а также лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении;
и обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего специального образования), высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
В частности, изменяются нормы обеспечения комплектом одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), в воинских частях в качестве воспитанников и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей, либо после освобождения из-под стражи, из мест отбывания наказания в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы – при трудоустройстве (регистрации в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов и в иных случаях, предусмотренных законодательством, на сумму в пределах 1163 рублей 71 копейки;
по окончании пребывания в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), в воинских частях в качестве воспитанников и в случае зачисления их на обучение в дневной форме получения образования в государственные учреждения профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва для получения среднего специального образования) и высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь на сумму в пределах 160 рублей 39 копеек.
Кроме того, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в дневной форме получения образования в государственных учреждениях профессионально-технического, среднего специального (в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего специального образования), высшего образования, дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, предметами личной гигиены и иными предметами первой необходимости может подлежать денежной компенсацией их стоимости в размере 251 рубля 28 копеек в год (для юношей) и 260 рублей 14 копеек в год (для девушек).
В том числе нормы пользования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в детских домах семейного типа, опекунских и приемных семьях, квартирным телефоном (кроме междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви) выросли на сумму в пределах 21 рубля 55 копеек в месяц на одного ребенка.
Документом предусмотрено повышение до 10 % денежных норм расходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних;
воспитанников воинских частей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и предметами первой необходимости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (за исключением предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения);
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, предназначенных для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения.
В то же время возросли денежных норм расходов на обеспечение учебными принадлежностями, предметами первой необходимости и личной гигиены детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-интернатах, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения), социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для несовершеннолетних.
Та же ситуация и с месячными нормами обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских и приемных семьях, ежемесячными денежными выплатами на питание, обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости. При этом размер ежемесячной выплаты на личные расходы исходя из реальных потребностей детей при достижении ими 7 лет увеличился с 10 до 11 рублей.
Основные положения постановления вступили в силу после официального опубликования.
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