На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по реализации указа в области добычи топляковой древесины.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления разработан в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи топляковой древесины.

С принятием проекта будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с добычей топляковой древесины, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 30 сентября 2019 г. включительно на электронный адрес: .