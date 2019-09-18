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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
13:20 18.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по реализации указа в области добычи топляковой древесины.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления разработан в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи топляковой древесины.
С принятием проекта будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с добычей топляковой древесины, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 30 сентября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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