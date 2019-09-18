ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ТОПЛЯКОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 СЕНТЯБРЯ
13:20 18.09.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по реализации указа в области добычи топляковой древесины.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления разработан в целях совершенствования государственного регулирования в области добычи топляковой древесины.

С принятием проекта будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с добычей топляковой древесины, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 18 по 30 сентября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.09.2019
валюта курс
EUR 2.2583
USD 2.0506
RUB 3.1996
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2750 +0.0167
USD 2.0580 +0.0074
RUB 3.1945 -0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2770
USD 2.0560 2.0610
RUB 3.1860 3.1950
подробнее

Конвертация в банках
на 18.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1030 1.1080
EUR/RUB 71.0000 71.7000
USD/RUB 64.3500 64.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте