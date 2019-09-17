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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОБЯЗАЛО ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОДАВАТЬ ПАКЕТЫ И ПОСУДУ ИЗ БУМАГИ
12:15 18.09.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли откорректировало ассортиментные перечни товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. Об этом говорится в постановлении №72 от 2 сентября 2019 г., опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, торговые объекты обязали иметь в наличии мешки (пакеты), одноразовую посуду, столовые приборы из бумаги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, постановление принято в целях осуществления поэтапного перехода от использования полиэтиленовой упаковки товаров к использованию экологически безопасной упаковки из бумаги.
Одновременно указанным постановлением минимизировано количество наименований пластиковых пакетов и посуды из пластика в перечнях товаров, установленных постановлением №28 от 27 июня 2017 г.
Действие постановления №72 распространяется на магазины с универсальным ассортиментом товаров, смешанные, специализированные и узкоспециализированные, киоски, павильоны, торговые объекты, расположенные на автозаправочных станциях и др.
На данном этапе указанные позиции добавлены в перечни товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров торговых объектов, со сноской «с учетом товаров иностранного производства».
Нововведение направлено на обеспечение предоставления покупателю выбора вида упаковки – традиционной полиэтиленовой или экологически безопасной бумажной.
В случае реализации в неспециализированных магазинах с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров и неспециализированных магазинах с комбинированным ассортиментом непродовольственных товаров трех или более групп товаров другого класса, необходимо включать такие товары в ассортиментные перечни товаров торговых объектов. Данная норма предусмотрена примечанием 3 к приложению 3 и примечанием 4 к приложению 4 постановления №28.
Постановление №72 вступает в силу после его официального опубликования.
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