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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 27 СЕНТЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
17:09 17.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в порядок согласования предпроектной документации для строительства источников тепловой и электрической энергии.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления разработан в целях:
эффективного и полноценного решения задач энергосбережения, создания комплексного подхода к оценке деятельности организаций в области энергосбережения, в том числе в вопросах нормирования расхода ТЭР и реализации планов мероприятий по энергосбережению юридических лиц;
приведения в соответствие действующего порядка по выдаче решений о согласовании предпроектной (предынвестиционной) документации для строительства при осуществлении административной процедуры принятому техническому кодексу установившейся практики (ТКП 241-2018 (33240) действует с 1 января 2019 г.);
создания условий для стимулирования внедрения системы энергоменеджмента в организациях;
осуществления административной процедуры по установлению норм расхода ТЭР на территориальном уровне, максимально приближенному к заинтересованному юридическому лицу (проектом постановления предусматривается, что порядка 650 организаций республики смогут осуществлять административную процедуру в региональных управлениях Департамента по энергоэффективности Госстандарта);
фактического сокращения сроков осуществления административной процедуры по установлению норм расхода ТЭР;
создания условий для максимального учета интересов юридических лиц.
Организатор публичного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 сентября 2019 года.
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