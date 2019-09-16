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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:58 17.09.2019

Постановлением Правления Национального банка № 325 от 12 августа 2019 г. утверждено Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности.

Кроме того, постановлением № 324 от 12 августа 2019 г. утверждена Инструкция о требованиях к методологии рейтингового агентства, порядке составления и представления в Нацбанк отчетности и иной информации рейтингового агентства.

Положение определяет правовые основы осуществления рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Республике Беларусь. Оно, в частности, устанавливает требования к рейтинговому агентству для включения его в реестр рейтинговых агентств, требования к органам управления и контрольному органу рейтингового агентства, участникам (учредителям, акционерам) рейтингового агентства, работникам рейтингового агентства, раскрытию информации рейтинговым агентством, сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности рейтингового агентства.

В соответствии с Положением рейтинговое агентство создается в форме хозяйственного общества и может совершать рейтинговые действия и оказывать услуги, связанные с кредитными рейтингами, а также оказывать дополнительные услуги. При этом рейтинговое агентство не вправе оказывать консультационные услуги, а также совмещать рейтинговую деятельность на территории Республики Беларусь с иными видами предпринимательской деятельности.

Инструкция устанавливает требования к методологии рейтингового агентства, порядок представления в Национальный банк и согласования с ним методологии, а также вносимых в нее изменений, определяет порядок и сроки составления и представления в Национальный банк отчетности и иной информации в сфере осуществления рейтинговой деятельности.

В соответствии с Инструкцией рейтинговое агентство может иметь одну или несколько методологий, необходимых для осуществления своей деятельности. Методология, а также вносимые в нее изменения утверждаются методологическим комитетом в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами рейтингового агентства. Отчетность и иная информация в сфере осуществления рейтинговой деятельности составляется на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, договоров и иной информации о деятельности рейтингового агентства, которая может быть подтверждена документально.

Определение требований и условий осуществления рейтинговой деятельности позволит сформировать правовые основы создания национальных рейтинговых агентств. Внедрение системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале будет способствовать дальнейшему развитию отечественного финансового рынка и повышению его прозрачности, в том числе путем представления объективной информации о состоянии организаций, получивших рейтинг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Нацбанке, постановления опубликованы на Национальном правовом интернет-портале 17 сентября 2019 г. и вступают в силу с 1 января 2020 г.
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