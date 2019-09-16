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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДПИСАН УКАЗ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
09:50 17.09.2019

Александр Лукашенко подписал указ № 343 о деятельности Академии управления при президенте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указ принят в целях комплексного регулирования деятельности Академии управления как ведущего учреждения в области подготовки руководящих кадров. Утверждается новая редакция Устава Академии управления, актуализированы ее задачи и функции. Также утверждено Положение о подготовке, переподготовке, стажировке и повышении квалификации в соответствии с государственным заказом, в котором предусмотрен ряд обновленных подходов к подготовке руководящих кадров.

Уточнены этапы формирования и виды образовательных программ государственного заказа на обучение руководящих кадров и их резерва. Совершенствуется система отбора кандидатур для обучения в Академии управления.

В отношении наиболее способных слушателей Академии управления будут вырабатываться предложения по использованию их управленческого потенциала в системе государственных органов.

В целях повышения мотивации молодежи к обучению в Академии управления увеличен размер стипендий студентов. Предусматриваются меры по привлечению к преподавательской деятельности лучших профессорско-преподавательских кадров и специалистов-практиков в сфере государственного управления.
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