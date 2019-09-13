Постановлением Национального банка № 325 от 12 августа 2019 г. утверждено Положение о порядке организации и осуществления рейтинговой деятельности.

Положением определены правовые основы осуществления рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Республике Беларусь, в том числе установлены требования к: рейтинговому агентству для включения его в реестр рейтинговых агентств; органам управления (единоличным исполнительным органам, членам коллегиального исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета) и контрольному органу рейтингового агентства; раскрытию информации рейтинговым агентством; сохранности и защите информации, полученной в процессе деятельности рейтингового агентства, и др.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, рейтинговое агентство создается в форме хозяйственного общества.

Установлено, что рейтинговое агентство оказывает как услуги, связанные с кредитными рейтингами, так и дополнительные услуги (услуги по составлению прогнозов конъюнктуры на различных сегментах рынка, оценке деятельности организаций, в том числе присвоению (пересмотру, подтверждению, отзыву) рейтингов, отличных от кредитных рейтингов, оценке и анализу экономических тенденций, исследовательские услуги по запросу клиентов, услуги по проведению учебных семинаров в рамках осуществляемой рейтинговым агентством деятельности, а также услуги по распространению информации и иные услуги, если это не приводит (не приведет в будущем) к конфликту интересов в процессе осуществления рейтинговой деятельности, и иные услуги, согласованные в установленном порядке с Национальным банком).

Вместе с тем рейтинговому агентству запрещено оказывать консультационные услуги, а также совмещать рейтинговую деятельность на территории Беларуси с иными видами предпринимательской деятельности.

В соответствии с постановлением на официальном сайте Национального банка будут размещены: нормативные правовые акты, составляющие законодательство о рейтинговой деятельности; информация из реестра рейтинговых агентств; ссылки на официальные сайты рейтинговых агентств в интернете.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.