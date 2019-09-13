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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О КОРРУПЦИИ
10:00 16.09.2019
Постановлением Совета министров № 619 от 12 сентября 2019 г. уточнен порядок и условия выплаты вознаграждения физическому лицу, способствующему выявлению коррупции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят на основании статьи 39 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З ”О борьбе с коррупцией“.
В частности, документом конкретизировано, в каких случаях возможны выплаты. Например, если физлицом предоставлена информация, предметы и документы, которые помогли выявить коррупционное преступление; сведения о нахождении разыскиваемого коррупционера; информация о местонахождении денег и другого имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также другая информация, способствующая предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупцией.
Выплата вознаграждения и другие выплаты не производится: военнослужащим и сотрудникам (работникам) госорганов и иных организаций, осуществляющих борьбу с коррупцией или участвующих в борьбе с коррупцией в связи с исполнением своих служебных (должностных) обязанностей; физлицам, оказывавшим содействие в выявлении, пресечении, раскрытии или расследовании коррупционного преступления, в совершении которого они участвовали; в случае, если указанная выше информация предоставлена участником уголовного процесса при выполнении обязанностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, в ходе производства следственных действий.
Выплата вознаграждения и других выплат осуществляется при содействии выявлению, пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступления: относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, – до 50 базовых величин; относящегося к категории менее тяжких преступлений, – до 30 базовых величин. Выплаты компенсирующего характера до 10 базовых величин производятся на основании документов, подтверждающих произведенные физическим лицом расходы.
Решение о выплате вознаграждения и других выплат принимается не позднее 6 месяцев с даты вступления приговора суда в законную силу, принятия решения по материалам проверки об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 3, 4, 7 и 13 части 1 статьи 29 и в статье 30 Уголовно-процессуального кодекса. Вознаграждение выплачивается с письменного согласия физического лица в течение года с даты принятия решения о выплате.
Порядок и условия направления ходатайства органа уголовного преследования, выплаты вознаграждения и других выплат устанавливаются Генеральной прокуратурой.
Постановление Совета Министров от 5 февраля 2016 г. № 101 ”О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции“ признано утратившим силу.
Принятый документ вступает в силу после его официального опубликования.
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