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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
11:51 13.09.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О закупках аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект постановления подготовлен в целях установления порядка осуществления закупки аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств республиканскими унитарными предприятиями, государственными органами, государственными объединениями, иными юридическими лицами (за исключением банков), имущество которых находится в республиканской собственности, хозяйственными обществами, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит Республике Беларусь или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности, и внесения изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2013 г. № 1098 «О некоторых вопросах аудиторской деятельности» в соответствии с нормами Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 229-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 13 до 23 сентября 2019 г. на адрес электронной почты: .
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