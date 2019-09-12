На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства, который подготовлен с целью совершенствования законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 13 по 23 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .