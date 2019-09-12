НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 22 СЕНТЯБРЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСОВ

09:33 13.09.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, разработанный в целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений и исключения распространения вредителей и болезней лесов. Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Министерство лесного хозяйства. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 сентября 2019 года.