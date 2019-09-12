|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 22 СЕНТЯБРЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСОВ
09:33 13.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, разработанный в целях улучшения санитарного состояния лесных насаждений и исключения распространения вредителей и болезней лесов.
Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Министерство лесного хозяйства.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 13 по 22 сентября 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2019
Курсы в банках
на 13.09.2019
Конвертация в банках
на 13.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте