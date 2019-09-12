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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
13:50 12.09.2019
Постановлением Совета министров № 609 от 11.09.2019 г. утверждены Правила теплоснабжения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, правилами определен порядок: взаимоотношений потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями по заключению, исполнению, изменению, продлению и прекращению договоров теплоснабжения; присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям; составления и применения графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности; организации учета тепловой энергии и теплоносителя, а также расчетов за тепловую энергию и теплоноситель.
Правила не распространяются на порядок оказания жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
Необходимость утверждения правил обусловливается спецификой снабжения тепловой энергией и ее потребления, при этом учитываются: условие, что тепловая энергия является товаром; непрерывность технологической связи производства, передачи, распределения, продажи и потребления тепловой энергии; государственная политика Республики Беларусь в области энергосбережения; потенциальная опасность теплоустановок, теплотехнического оборудования и сооружений.
Республиканским органам госуправления, облисполкомам и Минскому горисполкому в трехмесячный срок необходимо привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
Давать разъяснения по применению правил теплоснабжения поручено Министерству энергетики и Министерству жилищно-коммунального хозяйства.
Постановление принято в целях совершенствования государственного регулирования в области теплоснабжения. Основные пункты документа вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.
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