На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров и Национального банка «Об изменении постановления Совмина и Нацбанка от 6 июля 2011 г. № 924/16».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, нормами проекта постановления предусматривается расширение возможности использования платежных инструментов и электронных денег при осуществлении безналичных расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги), создания дополнительных условий для внедрения в Республике Беларусь программных касс, создания условий для проведения на кассовом оборудовании, подключенном к системе контроля кассового оборудования, операций выдачи наличных денег покупателям при осуществлении операций с банковскими платежными карточками и урегулирования других вопросов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 сентября 2019 г. включительно на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления».