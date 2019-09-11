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ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО КРУПНЫЙ РАЗМЕР НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
16:25 11.09.2019
Постановлением Совета министров № 606 от 9 сентября 2019 г. установлен крупный размер наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров для целей статей 327, 328 и 3281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, при наличии в субстанции двух и более наркотических средств, психотропных веществ применяется значение крупного размера наркотического средства или психотропного вещества, для которого установлена более строгая мера государственного контроля.
Для готовых дозированных лекарственных средств, находящихся в невскрытых первичных заводских упаковках и содержащих в своем составе особо опасные наркотические средства и психотропные и (или) опасные психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту независимо от их количественного содержания (концентрации), крупным размером является количество, превышающее 90 единиц дозированной лекарственной формы.
Также установлены особенности определения крупного размера в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, представленных в иных формах и состояниях.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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