НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

14:57 11.09.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка порядка направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ. Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 20 сентября 2019 года.