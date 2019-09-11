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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
14:57 11.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка порядка направления уведомлений о производстве строительно-монтажных работ.
Организатор общественного обсуждения проекта постановления – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 11 по 20 сентября 2019 года.
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