Постановлением Совета министров Беларуси №607 от 9 сентября 2019 г. утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении геологоразведочных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, и обязательны для соблюдения юридическими лицами (руководителями (должностными лицами), работниками) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими геологоразведочные работы.

Ответственность за их нарушение и (или) невыполнение устанавливается в соответствии с законодательством.

Право разъяснять вопросы применения утвержденных специфических требований предоставлено Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.