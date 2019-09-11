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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ
13:43 11.09.2019
Постановлением Совета министров Беларуси №607 от 9 сентября 2019 г. утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении геологоразведочных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, и обязательны для соблюдения юридическими лицами (руководителями (должностными лицами), работниками) и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими геологоразведочные работы.
Ответственность за их нарушение и (или) невыполнение устанавливается в соответствии с законодательством.
Право разъяснять вопросы применения утвержденных специфических требований предоставлено Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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