Совет министров постановлением № 604 от 9 сентября 2019 г. утвердил Типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, типовым положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы областного (районного) совета по развитию предпринимательства.

Так, согласно документу, региональный совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при областном (районном) исполкоме, созданным для взаимодействия деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.

В составе регионального совета могут формироваться постоянные и временные рабочие группы, секции, комиссии для решения задач регионального совета.

Основными задачами регионального совета являются: рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в регионе программ малого и среднего предпринимательства, выработка и продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона; анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, выявление характерных проблем, выработка и представление предложений об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства; рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и местными исполнительными и распорядительными органами, выработка и продвижение мер по их решению; повышение уровня правовой культуры и деловой этики предпринимателей, формирование навыков решения проблемных вопросов посредством публичного обсуждения и диалога.

Региональный совет имеет право: вносить предложения о рассмотрении проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности в исполком, региональный совет при вышестоящем исполкоме, областной (районный) Совет депутатов, Совет по развитию предпринимательства; обсуждать проекты актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности; вносить в Совет по развитию предпринимательства предложения о корректировке разрабатываемых проектов нормативных правовых актов; привлекать для участия в работе регионального совета представителей госорганов и организаций, иных субъектов хозяйствования, их объединений (союзов, ассоциаций), независимых экспертов и консультантов, специалистов, обладающих специальными знаниями по рассматриваемым на заседании вопросам.

Постановление принято в целях совершенствования работы общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства и вступает в силу после его официального опубликования.