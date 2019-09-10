ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНО ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОМ (РАЙОННОМ) СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
11:56 11.09.2019

Совет министров постановлением № 604 от 9 сентября 2019 г. утвердил Типовое положение об областном (районном) совете по развитию предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, типовым положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и регламент работы областного (районного) совета по развитию предпринимательства.

Так, согласно документу, региональный совет является постоянно действующим консультативным и совещательным органом при областном (районном) исполкоме, созданным для взаимодействия деловых кругов с государственными органами в сфере поддержки и развития предпринимательства, оперативного решения проблем функционирования бизнеса, находящихся в компетенции органов местного управления и самоуправления.

В составе регионального совета могут формироваться постоянные и временные рабочие группы, секции, комиссии для решения задач регионального совета.

Основными задачами регионального совета являются: рассмотрение комплексов мероприятий по обеспечению реализации в регионе программ малого и среднего предпринимательства, выработка и продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона; анализ практики функционирования предпринимательства в регионе, выявление характерных проблем, выработка и представление предложений об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства; рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и местными исполнительными и распорядительными органами, выработка и продвижение мер по их решению; повышение уровня правовой культуры и деловой этики предпринимателей, формирование навыков решения проблемных вопросов посредством публичного обсуждения и диалога.

Региональный совет имеет право: вносить предложения о рассмотрении проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности в исполком, региональный совет при вышестоящем исполкоме, областной (районный) Совет депутатов, Совет по развитию предпринимательства; обсуждать проекты актов законодательства, которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности; вносить в Совет по развитию предпринимательства предложения о корректировке разрабатываемых проектов нормативных правовых актов; привлекать для участия в работе регионального совета представителей госорганов и организаций, иных субъектов хозяйствования, их объединений (союзов, ассоциаций), независимых экспертов и консультантов, специалистов, обладающих специальными знаниями по рассматриваемым на заседании вопросам.

Постановление принято в целях совершенствования работы общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства и вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.09.2019
валюта курс
EUR 2.3104
USD 2.0915
RUB 3.1960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3104 -0.0042
USD 2.0915 -0.0074
RUB 3.1960 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3000 2.2990
USD 2.0820 2.0860
RUB 3.1810 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 11.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1050
EUR/RUB 72.0100 72.4000
USD/RUB 65.3000 65.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте