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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ РЫБОВОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫМ В 2019-2022 ГОДАХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ
09:38 11.09.2019
Правительство утвердило перечень рыбоводных организаций, которым в 2019-2022 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2019 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения задолженности за комбикорма, приобретенные в 2019 году и используемые для кормления.
Согласно постановлению Совета министров № 603 от 9 сентября 2019 года, в список включены рыбхозы ”Селец“, ”Волма“, ”Грицево“, ”Новинки“, ”Свислочь“ и ”Солы“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50 % ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.
Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу по кредитам.
Постановление принято в целях достижения объемов производства рыбных ресурсов в водных объектах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
Документ вступает в силу с даты его принятия.
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