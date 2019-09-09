Постановлением Совета министров № 595 от 4 сентября 2019 г. внесены изменения в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках, утвержденное постановлением Совмина № 176 от 19 марта 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, при направлении в служебную командировку расходы по проезду возмещаются командированному работнику, в случае его выезда в место командирования либо выезда из него в личных целях (то есть за пределами периода служебной командировке, указанного в приказе), не только в выходные дни, государственные и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, но и в случае, когда дата отправления в место служебной командировки и возврата из него совпадают с последним и (или) первым рабочим днем до начала и (или) после окончания служебной командировки.

Изменен порядок расчета количества суток, за которые командированному работнику без предоставления подтверждающих документов выдается аванс на расходы по найму жилого помещения, а именно предусматривается, что расходы по найму жилого помещения без представления подтверждающих документов компенсируются из расчета количества ночей, приходящихся на период нахождения в месте командирования.

Например, согласно приказу, на служебную командировку работник направлен в Москву на период с 12 июня 2019 г. по 15 июня 2019 г. Работник прибывает к месту командирования 12 июня 2019 г. в 15.00 и убывает из него 15 июня 2019 г. в 19.00. Таким образом, количество ночей, приходящихся на период нахождения в месте командирования, составит 3 ночи. Следовательно, аванс на расходы по найму жилого помещения составит 420 долларов США.

Вместе с тем в случаях, когда фактические расходы по найму жилого помещения будут превышать сумму аванса, выданную без подтверждающих документов, то производить возмещение данных расходов необходимо на основании подтверждающих документов в размерах, не превышающих установленные для страны пребывания в приложении 2 к Положению, исходя из количества суток (календарных дней), а при командировании в пределах Республики Беларусь не выше стоимости одноместного номера первой категории в гостинице населенного пункта, куда командирован работник, либо близлежащего населенного пункта в случае отсутствия гостиницы в месте командировки.

В соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3 Государственного стандарта Республики Беларусь «Средства размещения. Общие требования» СТБ 1353-2005 (стандарт), утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26 июня 2005 г. № 28, номер первой категории: номер в средстве размещения, состоящий из одной жилой комнаты с одной/двумя кроватями, с полным санузлом (ванна/душ, умывальник, унитаз), рассчитанный на проживание одного-двух человек. Стандарт применяется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги в средствах размещения.

Кроме того, предусмотрено, что при однодневных служебных командировках за границу, нахождении в месте командировки менее 12 часов (двухдневная и более командировка), как при служебных командировках за границу, так и в пределах Республики Беларусь, возмещение расходов по найму жилого помещения производится на основании подтверждающих документов.

Согласно пункту 17 Положения при оплате или фактическом предоставлении принимающей или направляющей стороной жилого помещения возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

При этом для установления возможности нанимателям регулировать размеры расходов на командировочные расходы, при невозможности предоставления командированному работнику нанимателем или принимающей стороной жилого помещения в месте командирования, определено, что оплата командированным работником расходов по найму жилого помещения посредством выданной корпоративной банковской карточки признается оплатой направляющей стороной жилого помещения, в том числе при временной остановке в пути.

Также Положение дополнили нормой, что в случае, если направляющая и (или) принимающая сторона берет на себя расходы, связанные с обеспечением командированного работника трехразовым питанием, включая завтраки, и транспортом в пределах места командировки, то направляющая сторона выплату суточных не производит, за исключением суточных за время нахождения в пути.

Выплата суточных также не производится, если по условиям командирования, место проведения мероприятия совпадает с местом проживания (гостиница) командированного работника (передвижение в пределах места командировки не требуется) и работник обеспечен трехразовым питанием.

Нормы главы 7 Положения распространяют свое действие не только на водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки, но и на водителей, осуществляющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, за исключением автомобильных перевозок служебными и специальными легковыми автомобилями, транспортными средствами государственных органов системы обеспечения национальной безопасности и организаций, находящихся в их подчинении.

Таким образом, нанимателю необходимо разработать локальный правовой акт, в котором будут установлены размеры и при необходимости критерии (порядок расчета) установления общих выплат (при командировании в пределах Республики Беларусь и за границу). Общая выплата может быть установлена как единой для всех стран командирования, так и разной.

Постановление вступило в силу с 7 сентября 2019 г.