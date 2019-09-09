Постановлением Государственного комитета по имуществу № 8 от 22 августа 2019 г. утверждена Инструкция о порядке согласования предложений о назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, Инструкцией определен порядок согласования Государственным комитетом по имуществу (Госкомимущество) предложений госорганов и иных госорганизаций, уполномоченных управлять принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ (органы, осуществляющие владельческий надзор), о назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставном фонде) которых принадлежат Республике Беларусь (исключение – представители государства, назначаемые президентом, Советом министров, в том числе совместно с Национальным банком).

Для согласования предложений о назначении представителей государства органам, осуществляющим владельческий надзор, необходимо обратиться в Госкомимущество с письменным ходатайством (с приложением установленных Инструкцией документов) не позднее пятнадцати календарных дней до даты проведения общего собрания участников хозяйственного общества.

Решение по вопросу согласования вышеуказанных предложений принимается Госкомимуществом не позднее десяти календарных дней со дня представления документов. Датой представления документов считается дата регистрации ходатайства. Решение Госкомимущества оформляется в виде письма, которое направляется органу, осуществляющему владельческий надзор.

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 15 августа 2013 г. № 40 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь предложений государственных органов и иных государственных организаций, уполномоченных управлять принадлежащими Республике Беларусь акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, о назначении представителей государства в органы управления хозяйственных обществ и позиции представителей государства по вопросам, требующим согласования с Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Постановление вступило в силу с 8 сентября 2019 г.