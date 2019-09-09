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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СИСТЕМАТИЗИРУЕТСЯ И УПОРЯДОЧИВАЕТСЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СБОРНЫХ КОМАНД
09:43 10.09.2019

Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ № 329 "О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на систематизацию и упорядочение работы по формированию национальных и сборных команд, обеспечению спортивной подготовки их членов, а также направлению спортсменов, тренеров и специалистов для участия в спортивных и иных мероприятиях. Урегулированы вопросы привлечения в такие команды лиц начальствующего и рядового состава силовых ведомств.

В дополнение к действовавшим ранее нормам (указ № 115 от 17 марта 2011 года) закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.

Республиканский научно-практический центр спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.
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