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ИЗ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ РАБОТ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 1 ОКТЯБРЯ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И ПЕРВИЧНАЯ МЕДПОМОЩЬ
17:36 06.09.2019

Министерство здравоохранения прокомментировало указ №326 от 2 октября 2019 г. «О совершенствовании лицензирования», по которому с 1 октября упрощаются лицензионные требования и условия для осуществления медицинской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, смягчены лицензионные требования и условия к организациям частной формы собственности, индивидуальным предпринимателям и их медицинским работникам, относительно которых с 1 октября 2019 г. устанавливается следующее:

1) Руководителем организации здравоохранения частной формы собственности может быть назначен как врач, так и иное лицо с любым иным не медицинским образованием при условии принятия в штат на должность заместителя руководителя лица, которое будет соответствовать требованиям о наличии у него:

высшего медицинского образования;

первой или высшей квалификационной категорией;

повышения квалификации или переподготовки по организации здравоохранения либо специальности, соответствующей заявленным работам и услугам.

2) Требование о наличии первой или высшей квалификационной категории является обязательным только для:

руководителя организации здравоохранения и (или) его заместителя;

руководителя обособленного подразделения организации, не являющейся организацией здравоохранения;

лица, ответственного в соответствии с приказом руководителя за осуществление лицензируемой деятельности в организации, не являющейся организацией здравоохранения (если медицинский работник работает в организации в единственном числе);

индивидуального предпринимателя;

не менее чем для одного медицинского работника организации или привлеченного индивидуальным предпринимателем на каждую заявленную или осуществляемую работу и (или) услугу, составляющую медицинскую деятельность, во всех местах ее осуществления.

Всем иным медицинским работникам, не указанным выше, достаточно иметь любую квалификационную категорию, за исключением медсестер по массажу (техников-массажистов) и зубных техников, для которых наличие квалификационной категории не требуется.

3) Требование о наличии стажа работы по специальности, соответствующей заявленным либо осуществляемым работам и (или) услугам, составляющим медицинскую деятельность, является обязательным только для лиц, имеющих высшее медицинское образование. При этом указанный стаж должен составлять не менее 3 лет независимо от периода времени, когда он был наработан.

Из перечня лицензируемых работ и услуг медицинской деятельности исключены патологоанатомическая диагностика и первичная медицинская помощь.

Исключена необходимость получения лицензии на медицинскую деятельность учреждениями образования и социального обслуживания.

Указом №326 внесены изменения в главу 32 Медицинская деятельность Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом №450 от 1 сентября 2010 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности.
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