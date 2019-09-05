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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УСТАНОВИЛО КОЭФФИЦИЕНТЫ К ТАРИФАМ НА ПРОИЗВОДИМУЮ ВИЭ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
11:10 06.09.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило коэффициенты к тарифам на электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии. Соответствующее постановление МАРТ №70 от 26 августа 2019 г. опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом предусмотрено установление коэффициентов для установок по использованию возобновляемых источников энергии, созданных в пределах квот, выделенных в 2019 году в установленном порядке, и вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г.
При этом размеры коэффициентов к тарифам на энергию, производимую из возобновляемых источников энергии и приобретаемую государственными энергоснабжающими организациями, в рамках квот, выделенных в 2019 году, сохранились на уровне установленных коэффициентов по квотам, распределенным в 2018 году.
Постановление вступает в силу с 6 сентября.
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