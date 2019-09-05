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УТВЕРЖДЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ ШЕСТИ ПРОЕКТОВ ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
10:08 06.09.2019
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждается решение совета фонда президента по поддержке культуры и искусства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, предусматривается выделение денежных средств для реализации шести культурных проектов.
В частности, будет профинансировано восстановление родовой усадьбы Н.Орды в урочище Красный Двор Ивановского района Брестской области, создание экспозиции Музея белорусской малеванки на базе историко-культурного музея-заповедника "Заславль".
Предусмотрено направление денежных средств на консервацию костела в Мстиславле, консервацию и фрагментарную реставрацию замка в Гольшанах, реставрацию часовни-захоронения князей Паскевичей в Гомеле и отслоенной живописи XVIII – XIX столетий Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
«Осуществление этих проектов будет содействовать сохранению памятников архитектуры и истории Беларуси на долгосрочный период, расширению их туристического потенциала», - говорится в комментарии к документу.
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