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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
17:20 05.09.2019

Постановлением Совета министров № 594 от 4 сентября 2019 г. утверждены Правила технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определяется порядок эксплуатации систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации), осуществляемой юридическими лицами всех форм собственности, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) (организации ВКХ).

Эксплуатация систем питьевого водоснабжения и водоотведения (канализации) населенных пунктов включает в себя организационно-технические мероприятия по осмотру, техническому обследованию, технологическому и техническому контролю, обслуживанию и ремонту, осуществляемому согласно графику планово-предупредительного ремонта и устранения аварий, неисправностей, утвержденному главным инженером организации ВКХ.

Основными задачами подразделений организаций ВКХ при эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения являются:

обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы централизованных систем питьевого водоснабжения в установленном режиме;

учет объемов подаваемой в распределительные сети питьевого водоснабжения воды на всех этапах технологического процесса;

оценка и расчет технологических расходов воды в централизованных системах питьевого водоснабжения;

осуществление производственного контроля показателей безопасности питьевой воды;

проведение регулярных осмотров оборудования, сооружений и устройств;

выполнение всех видов работ по обслуживанию и ремонту сооружений и устройств и др.

Оценка и расчет технологических расходов воды в централизованных системах питьевого водоснабжения определяется Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Производственный контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля аккредитованными в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь испытательными лабораториями (центрами) (далее – испытательная лаборатория (центр) организации ВКХ.

В частности, Положением определены: основные обязанности персонала в процессе эксплуатации водозаборных сооружений (систематическое проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера; порядок выполнения регламентных работ по поддержанию водозаборных сооружений и устройств в исправном состоянии); порядок обеспечения организации ВКХ при эксплуатации сооружений водоподготовки (эффективная и надежная работа сооружений водоподготовки; лабораторный и технологический контроль работы сооружений водоподготовки); порядок обеспечения эксплуатации насосных станций (осуществление необходимых мер по оптимизации управления режимом работы насосных станций как в ручном, так и в автоматическом управлении; порядок обеспечения наблюдения за техническим состоянием и режимами работы насосных агрегатов, оборудования, приборов контроля, средств автоматизации и диспетчеризации; поддержка уровня санитарного состояния в помещениях насосных станций и др.); порядок организации ВКХ при эксплуатации водопроводной сети (технический надзор за состоянием и сохранностью водопроводной сети, сооружений, устройств и оборудования на ней; техническое содержание водопроводной сети, устранение промерзаний; разработка экономичных режимов эксплуатации водопроводной сети и управление их работой; текущий и капитальный ремонт, ликвидация аварий; наблюдение за напорами и гидравлическими режимами работы водопроводной сети и др.).

Документом также определены общие вопросы эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, которая осуществляется собственниками таких систем или организациями ВКХ на основании договора на оказание услуг по эксплуатации нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.
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