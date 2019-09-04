|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ КОДЕКСА БЕЛАРУСИ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБСУЖДАЕТСЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
12:29 05.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который подготовлен с целью реализации подпункта 9.3 пункта 9 декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом Кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизация административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность, а также:
обобщение и актуализация нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
дальнейшее сокращение, упорядочение и консолидация требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов;
повышение ответственности разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 16 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.09.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2019
Курсы в банках
на 05.09.2019
Конвертация в банках
на 05.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте