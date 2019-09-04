На общественное обсуждение вынесен проект Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, который подготовлен с целью реализации подпункта 9.3 пункта 9 декрета от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом Кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизация административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность, а также:

обобщение и актуализация нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

дальнейшее сокращение, упорядочение и консолидация требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов;

повышение ответственности разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 4 по 16 сентября 2019 года включительно на электронный адрес: .