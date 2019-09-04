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НАЦСТАТКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ВЫЕЗДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
11:41 05.09.2019
Постановлением Национального статистического комитета Беларуси № 63 от 19 июля 2019 года утверждена Методика расчета выездного туристического потока.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, по новой методике будут учитываться поездки белорусов как через пункты пропуска, так и через открытый белорусско-российский участок госграницы.
Информационной основой для расчета выездного туристического потока служат агрегированные первичные статистические данные Госпогранкомитета, Минтранса по определенным формам («Отчет о воздушных перевозках», «Отчет о численности иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь, и граждан Республики Беларусь, выехавших за границу», «Отчет о международных автомобильных перевозках»). Также экстраполируются первичные статданные выборочного обследования домашних хозяйств.
Госпогранкомитет предоставляет данные о пересечении госграницы Беларуси, Минтранс — о международных перевозках пассажиров между странами ЕАЭС по Белорусской железной дороге, Департамент по гражданству и миграции МВД — о гражданах Беларуси и лицах без гражданства, выехавших из республики на постоянное место жительства.
Использованию подлежат также сведения базы статистических данных Института статистики ЮНЕСКО о численности студентов из числа граждан Беларуси, обучающихся за рубежом на уровнях третичного образования.
Методика вводится в действие, начиная с расчета выездного туристического потока за 2018 год.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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