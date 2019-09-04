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СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ БУДУТ ВОЗМЕЩАТЬ НЕ МЕНЕЕ 50% ЗАТРАТ НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОМА – УКАЗ
10:35 05.09.2019

Александр Лукашенко подписал указ № 327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документом определяются условия и механизмы участия собственников жилых и нежилых помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий по снижению потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, сокращению затрат на отопление и повышению потребительских характеристик таких домов.

Согласно указу, решение о проведении названных мероприятий на добровольной основе принимает общее собрание участников совместного домовладения, если за него проголосовали собственники, обладающие более чем двумя третями голосов. Предусматривается, что в финансировании энергоэффективных мероприятий возможно долевое участие бюджета и собственников, а также привлечение на эти цели других источников, включая заемные средства международных кредитно-финансовых организаций.

Собственники будут возмещать затраты только после завершения работ по повышению энергоэффективности домов. Размер возмещения будет определяться пропорционально доле каждого собственника в общей площади жилых и (или) нежилых помещений.

Указом установлен порядок такого возмещения: для собственников нежилых помещений, встроенных в многоквартирные жилые дома, - в полном размере ежемесячно равными долями в течение 3 лет, для владельцев жилых помещений - в размере не менее 50% от затрат ежемесячно равными долями в течение 10 лет. Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право продлевать до 15 лет срок возмещения затрат социально уязвимыми и малообеспеченными гражданами.
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