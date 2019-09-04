НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ АВИАЦИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

09:43 05.09.2019 В Беларуси создается государственное учреждение "Авиационная инспекция". Соответствующий указ № 328 подписал Александр Лукашенко. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, подчиняться новая организация будет непосредственно Департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Инспекция будет осуществлять ряд функций специально уполномоченного органа в области гражданской авиации в рамках международных обязательств государства. Появление Авиационной инспекции позволит достичь необходимого уровня соответствия системы контроля государства за обеспечением безопасности полетов международным стандартам, а также усилить надзор за безопасностью полетов воздушных судов и авиационной безопасностью.