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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 14 СЕНТЯБРЯ МОЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ
17:05 04.09.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О профессиональной аттестации».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на определение порядка проведения (порождения) профессиональной аттестации лиц, претендующих на назначение на должности руководителей и специалистов организаций жилищно-коммунального хозяйства и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдачу свидетельства о прохождении профессиональной аттестации
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 14 сентября 2019 г.
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