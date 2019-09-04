На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О профессиональной аттестации».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на определение порядка проведения (порождения) профессиональной аттестации лиц, претендующих на назначение на должности руководителей и специалистов организаций жилищно-коммунального хозяйства и государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдачу свидетельства о прохождении профессиональной аттестации

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 3 по 14 сентября 2019 г.