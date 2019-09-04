Министерство архитектуры и строительства с 4 по 16 сентября проводит общественное обсуждение проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в проекте Кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.

Документ призван обобщить и актуализировать нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; поспособствовать дальнейшему сокращению, упорядочеванию и консолидации требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов; повысить ответственность разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности.

В основу Кодекса предложено включить закон №300-З от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».

Разработку, проведение публичного обсуждения и внесение в Палату представителей Национального собрания Беларуси проекта Кодекса поручено провести до 1 января 2020 года.

Ознакомиться с текстом проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности можно на официальном сайте Минстройархитектуры. Замечания и предложения с 4 по 16 сентября включительно принимаются на электронный адрес: .