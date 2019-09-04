ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.09.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ДО 16 СЕНТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ КОДЕКСА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13:49 04.09.2019

Министерство архитектуры и строительства с 4 по 16 сентября проводит общественное обсуждение проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в проекте Кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.

Документ призван обобщить и актуализировать нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; поспособствовать дальнейшему сокращению, упорядочеванию и консолидации требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов; повысить ответственность разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности.

В основу Кодекса предложено включить закон №300-З от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».

Разработку, проведение публичного обсуждения и внесение в Палату представителей Национального собрания Беларуси проекта Кодекса поручено провести до 1 января 2020 года.

Ознакомиться с текстом проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности можно на официальном сайте Минстройархитектуры. Замечания и предложения с 4 по 16 сентября включительно принимаются на электронный адрес: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.09.2019
валюта курс
EUR 2.3176
USD 2.1190
RUB 3.1670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3271 +0.0095
USD 2.1161 -0.0029
RUB 3.1845 +0.0175
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3270 2.3300
USD 2.1160 2.1190
RUB 3.1800 3.1890
подробнее

Конвертация в банках
на 04.09.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0980 1.1020
EUR/RUB 72.9500 73.4000
USD/RUB 66.3500 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте