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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ ДО 16 СЕНТЯБРЯ ПРИНИМАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ КОДЕКСА ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13:49 04.09.2019
Министерство архитектуры и строительства с 4 по 16 сентября проводит общественное обсуждение проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, в проекте Кодекса предусмотрены мероприятия по дальнейшему совершенствованию и упрощению требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.
Документ призван обобщить и актуализировать нормативные правовые акты в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; поспособствовать дальнейшему сокращению, упорядочеванию и консолидации требований технических нормативных правовых актов (включая противопожарные, санитарные и природоохранные требования) к строительству объектов; повысить ответственность разработчиков проектной документации, лиц и организаций, осуществляющих технический надзор, и иных субъектов за выполнение своих функций в процессе осуществления строительной деятельности.
В основу Кодекса предложено включить закон №300-З от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь».
Разработку, проведение публичного обсуждения и внесение в Палату представителей Национального собрания Беларуси проекта Кодекса поручено провести до 1 января 2020 года.
Ознакомиться с текстом проекта Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности можно на официальном сайте Минстройархитектуры. Замечания и предложения с 4 по 16 сентября включительно принимаются на электронный адрес: .
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